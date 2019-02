Colruyt et Ahold Delhaize bradés chez un courtier

Le courtier MainFirst Bank a commencé le suivi des valeurs Colruyt et Ahold Delhaize . Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux titres ne lui plaisent guère. Il recommande de "sous-pondérer" les deux actions. Il a fixé à 43 euros son objectif de cours sur Colruyt d'ici douze mois, et à 20 euros pour Ahold Delhaize. Aux cours actuels, cela signifie que le courtier voit baisser le titre du distributeur belge de 31% et de 13% pour Ahold Delhaize d'ici douze mois.