Colruyt grimpe en solo | Aedifica et Elia dans le Stoxx 600 | Melexis dégradée (+Breifing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses de la zone euro ont ouvert en baisse ce lundi après un regain d'incertitude sur l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et avant de nouvelles indications sur la conjoncture économique en Europe.

Ontex est lanterne rouge (-1,1%). Black Creek a vendu des actions et sa participation est passée sous le seuil de 3%. Barco et Sofina cèdent 0,9%. De son côté, AB InBev se replie de 0,5%. On devrait connaître, ce lundi, le prix définitif de l’IPO à Hong Kong de sa filiale Budweiser APAC.