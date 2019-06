Colruyt plombé par un broker, Aperam résiste (Débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a connu une séance négative sur fond de retour des tensions commerciales et des craintes de ralentissement économique mondial. Le Bel 20 a lâché 0,44% à 3.500,78 points.

Colruyt signe le plus fort recul de l’indice. Le titre a subi une baisse de recommandation de Goldman Sachs, qui passe de "neutre" à "vendre". L’objectif de cours est diminué de 51 à 49 euros. L’action a perdu 5,74%, et se place également parmi les plus forts reculs du jour de l’indice européen Stoxx 600.