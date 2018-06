Colruyt s'envole, Bpost rebondit (+Briefing actions)

• La tendance

Les marchés européens reprennent leur souffle ce mercredi matin au lendemain d’une séance difficile marquée par le regain de tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Hors Bel 20, IBA, Exmar et Euronav gagnent 2% ou plus. Début de séance morose, par contre, pour Orange Belgium (-2,8%) et Celyad (-2,6%).