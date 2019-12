Colruyt se démarque, D'Ieteren offre une opportunité (Débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles n'a pas échappé au contexte de marché tendu en Europe, provoqué par les hostilités commerciales entre Pékin et Washington et les frictions autour du Brexit, qui pèsent sur l'euro et surtout la livre sterling, tombée à un creux de près de trois ans face au dollar. Le Bel 20 lâche 0,30% à 3562,43 points.