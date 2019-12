Colruyt surprend positivement, Celyad fait douter (débriefing actions belges)

Celyad lanterne rouge

Hors Bel 20, Celyad a chuté de 9,20% à 10,26 euros. La biotech a présenté lundi, lors du congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH), une mise à jour de son programme autologue pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) réfractaire ou récidivante et des syndromes myélodysplasiques (MDS). L'utilisation progressive du procédé de production OptimAb est en train d’améliorer les performances des produits candidats les plus avancés, CYAD-01 et 02.