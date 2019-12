Colruyt, vedette du jour | "Target" relevé sur Argenx et baissé sur Oxurion | Nyrstar chute (+Briefing)

Les marchés européens ont emboîté le pas à Wall Street qui s'est replié hier avant, entre autres, les réunions de la Fed et de la BCE prévues cette semaine.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse ce mardi matin après le repli de Wall Street la veille, avant les multiples échéances monétaires, politiques et surtout commerciales qui dominent l'agenda de la semaine.

Au sein du Bel 20, Colruyt est la vedette du jour avec un bond de 6,9% dans la foulée de ses résultats semestriels publiés un jour plus tôt que prévu. Argenx (+0,6%) et Barco (+0,5%) suivent loin derrière. Un broker a relevé son objectif de cours sur la biotech.

Aperam et Umicore se disputent la lanterne rouge avec des replis de 1,2%. Ontex recule de 1% et Telenet de 0,9%.

Dans le haut du tableau, on retiendra les avancées d’ Asit (+2%), de Bone Therapeutics (+1,3%) et de Xior (+1%).

• Le briefing actions belges

> Colruyt toujours plus présent sur le marché belge. Le groupe Colruyt a continué de gagner des parts de marché au premier semestre. Le chiffre d’affaires progresse légèrement, mais c’est surtout grâce à un effet calendrier favorable. Notre article .

>Le gouvernement belge a prolongé de deux ans la concession de Bpost pour la livraison de journaux et de magazines en Belgique. Les modalités du contrat restent inchangées.

>Deme, filiale de CFE , annonce la vente du parc éolien offshore Merkur à APG et TRUG. Cette cession qui devrait être conclue au premier semestre devrait générer une plus-value potentielle de plus de 50 millions d’euros. Le communiqué .

>Michel Lussier (Celyad ): "On s'approche réellement du but". Pour le président de la biotech spécialisée dans les traitements du cancer par thérapie cellulaire, le nouveau processus de production "OptimAb" va permettre à Celyad de démarrer sa phase II et de se rapprocher d'une commercialisation. Notre article.