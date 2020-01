Comcast et Alphabet tirent Wall Street dans le vert

La Bourse US a franchi de nouveaux records vendredi, concluant une semaine marquée par des résultats solides de plusieurs entreprises cotées et un enthousiasme prudent sur le front commercial. Le Dow s’est apprécié de 0,17% à 29.348,10 points. Le Nasdaq est monté de 0,34% à 9.388,94 points. Le S&P 500 a gagné 0,34% à 3.329,61 points. Parmi les grands noms de la cote new-yorkaise à avoir fait état de leur bilan de santé trimestriel cette semaine, l’assureur UnitedHealth, le gestionnaire d’actifs BlackRock ou encore la banque Morgan Stanley ont fait bien mieux que prévu. Plusieurs géants technologiques comme Netflix, Intel et IBM se livreront à cet exercice la semaine prochaine.