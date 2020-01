Comment l'action Tesla a quadruplé en moins d'un an

Certains analystes estiment cependant que les craintes sont "exagérées" et comptent sur l’assemblée générale du 11 juin pour changer le sentiment des investisseurs. Et visiblement, cela marche. L'action rebondit d'environ 30% en quatre mois .

Bouleversement radical de l'industrie automobile

Depuis lors, plus rien ne semble pouvoir arrêter l'ascension de Tesla en bourse. Pas même les "vendeurs à découvert" qui en font l'action américaine la plus "shortée" en début d'année. "En plus de ce regain de confiance [des investisseurs], la société a également réussi à respecter les objectifs de livraison pour le quatrième trimestre, a commencé à produire des véhicules dans sa nouvelle usine en Chine, a dévoilé le Cybertruck et a commencé à dévoiler les détails d'une usine prévue en Allemagne", résume Liam Denning, chroniqueur pour Bloomberg Opinion spécialisé dans les secteurs de l'énergie et des matières premières.