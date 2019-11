Confiance dans la résistance de l'économie (débriefing actions européennes)

L'économie européenne va un peu mieux et cela se voit en Bourse. Ce mercredi, les principaux indices boursiers du Vieux continent ont à nouveau progressé, les investisseurs actant les bons chiffres des ventes de détail de septembre, supérieures aux prévisions. Cela pourrait signifier que la demande intérieure permettrait de compenser une partie du ralentissement dû à des exportations déprimées par la conjoncture internationale plus morose.

Adidas a cédé 5,35%. Ses résultats trimestriels sont globalement en ligne avec les attentes mais, selon le courtier Baader, la marge opérationnelle a diminué à cause de coûts plus élevés. La croissance inférieure à celle de Puma et Nike en Europe et Asie est aussi pointée du doigt.