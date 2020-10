Conseil d'achat sur Telenet et de vente sur Proximus | Une biotech bondit (+Briefing)

Le briefing actions belges

A la date du 9 octobre, la participation dans GBL de Gérald Frère, Ségolène Gallienne, Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois, The Desmarais Family Residuary Trust et Pargesa Netherlands a franchi, à la hausse, le seuil de 50% pour s’établir à 50%. Le communiqué .

>Atenor émet des obligations à destination des particuliers. Atenor compte emprunter entre 70 et 100 millions d'euros via des obligations à quatre et six ans aux rendements annuels nets de 1,85% et 2,37% respectivement. Notre article.