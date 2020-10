Conseil d'achat sur une SIR | Aedifica lance sa levée de fonds (+Briefing)

Rouge vif ce jeudi matin sur les marchés européens. L'absence d'avancées sur le plan de relance aux États-Unis et la deuxième vague de la pandémie en Europe pèsent sur la tendance.

Les principales bourses européennes ont ouvert en net repli, ce jeudi matin, en l'absence d'avancées à Washington sur l'adoption d'un plan de soutien à l'économie et sur fond de deuxième vague épidémique en Europe qui conduit à l'adoption de nouvelles mesures de restrictions.

Telenet (+0,3%) et Colruyt (+0,1%) sont les seules valeurs du Bel 20 dans le vert.

Avec un recul de près de 4%, Aedifica est lanterne rouge. Elle cote ex-dividende et ex-droit de souscription pour son augmentation de capital qui débute ce jeudi.

AB InBev et Solvay abandonnent 2,2%, KBC 2% et Proximus 2,1%.

Hors Bel 20, Oxurion s’adjuge 1,8% dans la foulée d’un trading update. Celyad avance de 1,2% et Home Invest de 0,9%. Qrf progresse de 0,7%. KBC recommande un achat de la valeur.

Asit Biotech, qui a annoncé hier l’abandon de son projet de partenariat, perd 5%. Pointons encore les replis d’ Econocom (-2,6%), de bpost (-1,5%) et de Tessenderlo (-1,9%).

Le briefing actions belges

>L'avenir toujours plus incertain d' Asit Biotech . Asit Biotech a annoncé mercredi que le partenariat annoncé le 20 septembre dernier ne se concrétiserait pas. La biotech procède également à un changement de CEO. La cotation reprend ce jeudi matin. Notre article .

> Sequana Medical a annoncé la nomination du Dr Michael Felker et du Dr James Udelson comme nouveaux conseillers scientifiques dans le domaine de l’insuffisance cardiaque. Le communiqué.

>À tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Balance commerciale en août (11h). Journée investisseurs virtuelle chez Oxurion. USA. Premières demandes hebdomadaires d’allocation de chômage (14h30). Résultats de Bank of New York Mellon et de Morgan Stanley.