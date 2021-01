Conseil d'achat sur une biotech | Avis de brokers sur Ageas, UCB et Cofinimmo | Orange Belgium au-dessus du prix de rachat (+Briefing)

L'indication d'une hausse attendue à Wall Street et la saison des résultats à venir donnent de l'élan aux marchés européens ce mardi matin.

Galapagos, qui bénéficie d’une recommandation d’achat de Morgan Stanley, grimpe de 3,5% et est en tête des hausses au sein du Bel 20. Elle est suivie par Umicore (+1,1%), GBL (+1%) et AvH (+0,8%).

Hors Bel 20, Sequana Medical s’adjuge 3,9%, Leasinvest 3,8% et Advicenne 2,4%.

Dans le bas du tableau, pointons Vastned Retail (-2,4%), Smartphoto (-2%) et Qrf (-1,7%).

Le briefing actions belges

>Cofinimmo fait son entrée dans le secteur de l’immobilier de santé irlandais avec l’acquisition de six maisons de repos et de soins et d’une clinique de réhabilitation. L’investissement total s’élève à environ 93 millions d’euros. Le communiqué.