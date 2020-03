Conseil relevé sur Ageas | Avis de brokers sur Telenet, ING, KBC, Solvay et Mithra (+Briefing)

Après un "lundi noir", les principaux marchés européens ont repris le chemin de la hausse ce mardi matin aidés par des espoirs d'intervention pour soutenir l'économie aux États-Unis et en Europe.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont rebondi ce mardi matin après avoir connu un "lundi noir" qui a rappelé les heures les plus sombres de la crise financière d'il y a plus de dix ans, conséquence du choc pétrolier qui s'est ajouté à la crise sanitaire du coronavirus.

Au sein du Bel 20, trois valeurs grimpent autour de 3%: Galapagos , Umicore et AB InBev . Cette dernière avait dévissé de 10% lundi.

Pointons également les hausses d’ Argenx (+2,1%) et d’ Ageas (+1,8%). KBC Securities a relevé sa recommandation sur l’assureur à "accumuler".

Aperam (+0,5%) et Proximus (+0,1%) ne profitent pas beaucoup de ce rebond.

Hors Bel 20, Lotus grimpe de 5,4%, Celyad de 5,1% et Immobel de 5%. Le groupe immobilier publie ses chiffres annuels après bourse.

Dans le bas du tableau, signalons la présence de Titan Cement (-8,8%), de Fluxys (-5,5%) et d’ Hamon (-4,8%).

Le briefing actions belges

>Sandrine Dufour quitte Proximus pour UCB . La Chief Financial Officer a décidé de quitter l’opérateur. Elle avait récemment remplacé par intérim Dominique Leroy à la tête de l’entreprise. La Française va rejoindre UCB en tant que CFO. Notre article.

>Pour soutenir sa croissance organique, Atenor continue de grandir... ailleurs. Avec un résultat net consolidé gonflé de 7,4% et un actif total en hausse de plus de 20% sur un an, Atenor affiche des résultats annuels conformes aux attentes. Même l’endettement net global, qui frôle le demi-milliard d’euros, est sous contrôle. Notre article.