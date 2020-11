Conseils d'achat pour Solvay et bpost | Nyrstar grimpe encore (+Briefing)

Dans le bas du tableau, on pointera la présence de Bone Therapeutics ( -2,6%), d’ Ascencio (-1,9%) et de Smartphoto (-1,7%).

Le briefing actions belges

> Cofinimmo a émis avec succès sa première obligation publique durable de taille benchmark pour un montant nominal global de 500 millions d’euros. Les obligations seront assorties d’un coupon annuel de 0,875% et arriveront à échéance fin 2030. La demande a été six fois supérieure au volume de l'émission. Le communiqué.

>Bpost seule face aux survolumes de colis et aux critiques. On ne prête qu'aux riches. Sur le marché des colis, bpost est de loin le plus gros opérateur; c'est à lui que s'en prennent les entreprises et les clients déçus. Notre article.