Conseils d'achat sur Ageas et Hyloris | Avis de brokers sur KBC, ING, AB InBev, Fagron et VGP (+Briefing)

Le gros des valeurs de l’indice est dans le rouge avec le recul le plus sensible observé chez KBC (-2,7%) qui avait déjà bien baissé hier.

Le briefing actions belges

>Ageas a achevé, le 5 août, le programme de rachat d’actions annoncé un an plus tôt. Entre le 19 août 2019 et le 5 août 2020, Ageas a procédé au rachat de 4.926.363 actions, représentant 2,53% du total des actions en circulation et un montant total de 200 millions d’euros. Le communiqué.