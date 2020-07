Consensus Bel 20 : le potentiel est toujours plus étroit

Dans le même temps, les objectifs moyens n’ont progressé que de 0,5%, avec UCB (+11%) et Umicore (+6%) comme seuls pensionnaires ayant enregistré une fluctuation significative au niveau du consensus. En conséquence, le potentiel moyen s’est replié pour le quatrième mois d’affilée, et se situe actuellement à 7% en moyenne pour les valeurs de l’indice, avec cinq actions affichant une prime (Sofina, UCB, Umicore, argenX et Colruyt).