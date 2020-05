Consensus Bel 20: la décote moyenne retombe sous les 20%

Les analystes ont fait la distinction entre les groupes lourdement impactés par le Covid-19 et ceux qui seront largement immunisés.

Après avoir corrigé lourdement durant les mois de mars et d’avril, le consensus s’est normalisé durant le mois écoulé. Du côté des différentes composantes de l’indice Bel 20, les cours se sont appréciés en moyenne de 1,3% avec 13 révisions positives pour 7 négatives. AB Inbev (-12%) et Proximus (-9%) ont subi les plus forts reculs.