Consensus Bel 20 : le potentiel moyen est tombé à 8,5%...

Le potentiel moyen s’est donc replié pour le troisième mois d’affilée, pour retomber vers seulement 8,5%. La disparité reste toutefois grande, avec 3 valeurs affichant des primes supérieures à 10% (Sofina, Umicore et Colruyt) tandis qu’Ageas ou ING restent décotées de plus de 20% par rapport à leur objectif moyen.

Gagnants et perdants

ArgenX a vu son objectif propulsé de 30% à la hausse suite à l’annonce de résultats positifs pour les essais cliniques de phase 3 pour son traitement le plus avancé (Efgartigimod dans la myasthénie), ce qui ouvre la porte à une commercialisation pour 2021 ; une annonce qui s’est accompagnée d’une augmentation de capital (de 500 millions de dollars). Les analystes américains et européens ont été particulièrement présents, avec des hausses d’objectifs notamment chez Wedbush Securities, Goldman Sachs, Baird, Degroof Petercam ou Kempen. A noter toutefois que KBC Securities a adopté une note plus prudente, et a retiré le groupe biotech de sa liste d’actions recommandées sur le Benelux en estimant le titre pleinement valorisé suite à la hausse du cours.