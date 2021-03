Consensus Bel 20: les hausses de cours ont suivi les objectifs

Telenet et UCB affichent des potentiels haussiers supérieurs à 30%.

Les différentes composantes de l’indice Bel 20 ont vu leur cours progresser en moyenne de 0,9% depuis la mi-février, même si le nombre de valeurs en progression fut inférieur au nombre de valeurs en recul. L’amplitude des mouvements haussiers a donc été beaucoup plus importante, avec notamment des bonds de 21% pour ING, de 18% pour Barco et de 11% pour Ageas. Dans le rouge, ArgenX (-16%) et UCB (-10%) ont été les principales valeurs en recul.