Consensus Bel 20: recul du potentiel moyen sous les 8%

Telenet, UCB et Galapagos affichent désormais des décotes supérieures à 20%.

Durant le mois écoulé, l’indice Bel20 s’est hissé au-dessus de la barre des 3.700 points pour la première fois depuis le début 2020, les composantes de l’indice ayant engrangé une hausse moyenne de 3,7%, avec des évolutions toutefois très contrastées. Si neuf valeurs ont progressé de plus de 5% (avec en tête Solvay avec +18% et Umicore avec +13%), pas moins de huit valeurs ont également terminé dans le rouge (avec -8% pour Galapagos et -7% pour UCB).

10% Sept composantes de l'indice Bel 20 présentent encore un potentiel supérieur à 10%.

Dans le même temps, les objectifs moyens ont été résolument orientés à la hausse (+1,8%), notamment chez Aperam (+12%), Solvay (+12%) et KBC (+6%). Dans l’ensemble, le potentiel moyen des composantes de l’indice BEL20 s’est contracté pour retomber sous la barre des 8%, avec des potentiels qui restent encore supérieurs à 10% pour sept sociétés, et notamment Galapagos (31%), UCB (29%) et Telenet (28%).

Vue en plein écran

Gagnants et perdants

AB Inbev a été un des points d’attention des analystes, avec des révisions d’objectifs nombreuses et orientées à la hausse (chez Kepler Cheuvreux, Bank of America, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Cazenove), les analystes prenant en compte l’impact de l’appréciation des devises émergentes sur la rentabilité. Le brasseur belge a également dû encaisser deux révisions négatives de ses avis en position neutre chez Deutsche Bank et Citigroup, motivés par récente réduction de la décote vers des niveaux qui sont désormais moins intéressants.

Solvay a enregistré de nombreuses révisions favorables, tant au niveau des objectifs (UBS, Crédit Suisse, Degroof Petercam, Bank of America) que des recommandations. Deutsche Bank et Morgan Stanley sont ainsi repassés à l’achat, le premier soulignant notamment la perspective de voir Solvay devenir un spécialiste de la mobilité verte. Chez Morgan Stanley, l’analyste estime que la décote ne se justifie plus alors que les résultats s’améliorent plus rapidement.

Umicore reste une action qui continue de diviser les analystes, avec des objectifs qui ont été marginalement relevés ou descendus tout au long du mois écoulé. Les pessimistes soulignent que le marché des véhicules électriques ne se redressera fortement qu’à partir de 2022 et incitent à la prudence. Les analystes belges (Degroof Petercam et KBC Securities) ont toutefois relevé leur objectif suite à l’annonce d’une surprise favorable pour les résultats trimestriels, notamment suite à la hausse des cours pour les matières qui a soutenu la performance dans l’activité de recyclage.

Autres Avis

Aedifica a vu ses résultats trimestriels bien accueillis, avec une vague de révisions favorables sur les objectifs (notamment Kepler Cheuvreux, Crédit Suisse ou Degroof Petercam).

Nombreuses révisions positives au niveau des objectifs également chez Ageas, les résultats trimestriels ayant convaincu notamment Oddo, SocgGen, ABN Amro, Morgan Stanley ou Bank of America dans la capacité de la direction d’atteindre ses objectifs.

UCB a été repris à l’achat chez ING, l’analyste se montrant enthousiaste quant aux perspectives commerciales futures du Bimekizumab, avec des ventes attendues de 3,4 milliards d’euros pour 2019.