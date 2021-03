Continental se dégonfle (débriefing actions européennes)

Toujours à Londres, les minières étaient à la peine. Elles ont réagi négativement au repli des cours de métaux comme le cuivre ou le nickel. Et le dollar fort ne les a pas aidés à relever la tête. Les groupes miniers Anglo American (-4,06%), BHP (-2,44%) et Rio Tinto (-3,66%) sont restés coincés en queue de classement.

Coup de frein également pour Continental . Le spécialiste allemand des équipements pour automobiles a fondu de 7,18%. Il a fait état d'une perte de 962 millions d'euros en 2020 et s'attend à souffrir en 2021. La pénurie internationale de puces et de composants électroniques ralentit fortement la production du secteur auto. Dans ce contexte, les suiveurs de l'action n'ont pas été tendres avec le numéro deux mondial du pneu. Les analystes de Jefferies et de JPMorgan pointent un objectif de marge bien inférieur au consensus. Ceux de Citi mettent en lumière le manque de rentabilité de sa division automobile, pour laquelle Continental a dit viser une marge opérationnelle comprise entre 1% et 2% cette année, là où les attentes se situent à 3,8%.