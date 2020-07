Coronavirus et géopolitique ont pesé à New York

La Bourse US a clôturé en nette baisse ce vendredi, inquiète face à la recrudescence des cas de coronavirus et les incertitudes géopolitiques. Plus de 1.000 Américains sont morts suite à une infection au Covid-19 jeudi, pour le troisième jour consécutif, alors que le nombre total de cas dans le pays a dépassé les quatre millions. Au niveau international, Pékin a riposté à Washington qui avait fermé le consulat chinois de Houston en fermant à son tour le consulat américain de Chengdu. Les deux grandes puissances s’accusent mutuellement d’espionnage. Le Dow Jones et le S&P 500 ont respectivement perdu 0,68% à 26.469,89 points et 0,62% à 3.215,63 points.

De son côté, le Nasdaq a reculé de 0,94% à 10.363,18 points, lesté par le secteur technologique. C’est Intel qui a pesé le plus lourd, chutant de 16,24%. Le fabricant de puces a signalé un retard dans la production d’une puce plus petite et plus rapide de sept millimètres. Facebook a cédé 0,81%, Apple 0,25%, Google 0,56% et Microsoft 0,61%. Amazon et Netflix ont tout de même réussi à tirer leur épingle du jeu, prenant 0,75% et 0,60%.