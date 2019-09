Coup de frein pour Peloton lors de son IPO

"J’ai des tas d’abonnements que je paie tous les mois, et comme vous, moi non plus, je n’y retourne pas", chante Saule dans un de ses tubes. C’est le problème du fitness: la motivation des abonnés baisse au fil du temps et ils finissent par s’en lasser. La start-up Peloton a voulu remédier à ce problème en proposant la vente d’appareils (vélos et tapis roulants) équipés d’écrans connectés, couplés à des abonnements à des cours de fitness en direct en ligne.