Coup frein sur les marchés européens (débriefing actions étrangères)

Pause sur les marchés européens. Ils ont terminé en net repli ce jeudi, minés par la situation sanitaire et déplumés par les nombreuses prises de bénéfices après la forte hausse des séances précédentes.

Le CAC 40 (-1,52%) et le DAX 30 (-1,24%) sont ainsi redescendus de leur nuage. De son côté, le FTSE 100 de Londres (-0,68%) a mis fin à une impressionnante série de 8 séances de gains. Dans les salles de marchés, nombreux étaient les intervenants qui soulignaient que la mise à disposition à grande échelle d'un ou de plusieurs vaccins n'est pas encore acquise et, qu'en attendant, les perspectives économiques demeurent incertaines.

Sur les places boursières du Vieux Continent, le repli a principalement touché les secteurs qui avaient le plus bénéficié de la hausse soutenue des séances précédentes, soit les valeurs bancaires et celles liées au pétrole et au gaz. À l'inverse, le secteur technologique, délaissé ces derniers jours, a montré de beaux signes de résistance.