Credit Suisse paie la facture salée de Greensill et Archegos

Face aux pertes liées aux affaires Greensil Capital et Archegos, Credit Suisse renforce ses fonds propres, ce qui dilue les investisseurs et pèse sur l'action.

Dilution

Credit Suisse n'en a pas fini avec Archegos et Greensill. La banque a averti que le premier devrait encore lui coûter 600 millions de francs suisses au deuxième trimestre. Quant au second, on ignore encore son impact final, sachant que la liquidation des fonds exposés est toujours en cours. De plus, ce jeudi, la Finma, l'autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers, a annoncé avoir ouvert une procédure à l'encontre de Credit Suisse dans l'affaire Archegos, en plus de la procédure déjà ouverte dans le dossier Greensill le mois dernier.