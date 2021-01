Crescent bondit, les banques trinquent (débriefing actions belges)

Umicore s'est distingué (+1,3%). Degroof Petercam et Goldman Sachs ont relevé leur objectif de cours sur le titre, à 47 euros contre 39 euros pour le premier, et à 49 contre 44 euros pour le second. Les deux biotechs du Bel 20 ont aussi progressé. Galapagos a pris 1,54% et argenx 0,79%.