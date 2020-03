Curetis flambe encore, Colruyt toujours recherché (débriefing actions belges)

La FSMA, autorité belge des marchés financiers, a interdit la vente à découvert sur 17 actions qui avaient chuté de 10% ou plus lundi.

Cette interdiction concerne, entre autres, AB InBev , Ageas , Aedifica , Barco , KBC , Kinepolis , Solvac et WDP .

Même sort pour Proximus , qui a flambé de 20,99%, grâce au boom du trafic internet (à cause du télétravail).

Les banques ont continué de reculer après leur plongeon de lundi, suite à la baisse des taux d'intérêt et les nouvelles mesures de plusieurs grandes banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine. KBC a perdu 0,55% et ING 0,21%.

Les plus forts reculs du Bel 20 ont été pour Barco (-12,06%) et pour les SIR WDP (-7,78% ) et Cofinimmo (-5,43%).