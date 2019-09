Curetis fusionne et bondit de 21% (+débriefing actions belges)

Seules cinq valeurs du Bel 20 ont fini en baisse mercredi. Galapagos (-1,11%) a accusé la plus forte baisse de l’indice bruxellois.

Le Bel 20 a été porté par Ackermans & van Haaren (+ 2,92% à 134,10 euros) et Umicore (+ 2,75% à 31 euros).

Sofina (+ 0,12% à 174,60 euros) a profité des bons résultats de BioMérieux dont le holding détient 2,12%. Le fabricant d’outils de diagnostic in vitro a réalisé un bénéfice net de 141 millions d’euros au premier semestre, en hausse de 4,7%, soutenu par une accélération de la croissance au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires a atteint 1,3 milliard d’euros, en hausse de 9,1%, a indiqué le groupe dans un communiqué, en confirmant ses objectifs annuels de croissance des ventes et de résultat opérationnel courant. Sofina publiera ses résultats semestriels jeudi soir.

Hors Bel 20, l’actualité a été particulièrement chargée du côté des biotechs. Curetis (+ 20,87% à 0,78 euro) spécialisé dans le développement de solutions de diagnostics moléculaires, a signé la plus forte hausse du jour près l’annonce de sa fusion avec la société américaine OpGen . La transaction passera par un rachat de Curetis par OpGen, financé par l’émission de 2,66 millions de nouvelles actions. Les actionnaires de Curetis détiendront 72,5% de la nouvelle entité valorisée à 24 millions de dollars. Le siège du groupe sera basé aux Etats-Unis et la cotation au Nasdaq.

Oxurion (+ 4,89% à 3,21 euros) a annoncé avoir bouclé la phase de recrutement des patients pour l’étude de phase 1 sur THR-687. Douze patients souffrant d’œdème maculaire diabétique (DME) ont été traités avec le médicament. Ils ont reçu des injections dans les yeux avec trois doses croissantes. Des études précliniques ont montré que le THR-687 peut cibler divers aspects de l’œdème maculaire diabétique. Oxurion attend les résultats de l’étude de phase 1 d’ici la fin de cette année. Celyad (+ 5,28% à 12,76 euros) a administré à un premier patient son produit phare contre la leucémie myéloïde aiguë réfractaire; et ce via le procédé OptimAb. La biotech fait état d’une réussite et annonce les résultats préliminaires de l’étude pour la fin de l’année.