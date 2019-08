D'Ieteren met le turbo | MDxHealth boit la tasse | Avis de brokers sur Aedifica et Leasinvest (+Briefing)

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse ce jeudi matin après un instant d'hésitation. La prudence reste toutefois de mise en raison des craintes d'une récession mondiale et des inquiétudes liées aux tensions commerciales et au Brexit.

• Euronext Bruxelles

Les Bourses européennes ont ouvert sur une note indécise ce jeudi matin avant de prendre plus clairement le chemin de la hausse. L'aversion au risque maintient les rendements obligataires à des plus bas record, dans des marchés qui restent dominés par les craintes d'une récession mondiale et les inquiétudes liées aux tensions commerciales et au Brexit.