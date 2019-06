D'Ieteren profite d'un broker, Ontex lanterne rouge (Débriefing actions belges)

D'Ieteren signe la plus forte hausse de la Bourse de Bruxelles après un changement de recommandation. Ontex se classe en bas des performances.

La Bourse de Bruxelles a démarré la semaine en baisse, dans un climat de doutes concernant l'éventualité d'un accord commercial prochain entre Washington et Pékin et de craintes entourant les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran.