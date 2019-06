Daimler pèse, MorphoSys s'envole (Débriefing actions européennes)

L'avertissement sur résultats de Daimler pèse sur le secteur automobile européen. MorphoSys signe la plus forte hausse du Stoxx 600 suite à des résultats encourageants pour son traitement contre le lymphome.

A Paris, le CAC 40 a perdu 0,25%. A Francfort, le DAX a lâché 0,75%. A Londres, le FTSE 100 a stagné. L'indice Euro Stoxx 50 a perdu 0,45% et le Stoxx 600 0,29%.

Au sein du Stoxx 600, Daimler accuse l'une des plus fortes baisses. Le titre a perdu 3,77%, au lendemain d'un avertissement sur ses résultats financiers, qu'il justifie par l'impact de la crise du marché du diesel. Dans son sillage, BMW perd 0,25% et Volkswagen 0,5%. L'indice Stoxx européen de l'automobile abandonne 1,22%, la plus forte baisse sectorielle.