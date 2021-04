Daimler pulvérise les attentes grâce à la Chine

Daimler , le constructeur des Mercedes-Benz, était manifestement pressé de dévoiler ses excellents résultats trimestriels . Alors que le rapport n’était attendu que vendredi prochain, le groupe a dévoilé ses principaux chiffres. Son profit opérationnel ajusté a été multiplié par 7 à près de 5 milliards d'euros , largement mieux que le consensus des analystes (4 milliards) et plus du double qu’au premier trimestre 2019 avant la pandémie.

Rebond généralisé des ventes

En termes de ventes , le géant allemand a connu un des meilleurs débuts d’année de son histoire avec 590.999 voitures écoulées grâce notamment à la croissance de plus de 60% enregistrée en Chine . Avec un nouveau record de 222.520 unités, Daimler a même vendu davantage de voitures dans l’ex-Empire du Milieu que dans l’ensemble de l’Europe.

Sur le marché européen , ses ventes ont progressé de 1,4% malgré la chute de 15,4% en Allemagne . Une grande disparité que confirment les chiffres d’immatriculations européens de l’ACEA avec des évolutions allant de -32% à +37% en fonction des pays au premier trimestre. La hausse semble plus généralisée en mars (+87%), mais s’explique avant tout par la faible base de comparaison de 2020 , les immatriculations étant en baisse de 22% en deux ans.

Réduire les coûts dans l’électrique

Daimler a pour objectif d’atteindre 25% de voitures électriques dans ses ventes en 2025 et 50% en 2030. Le groupe vient ainsi de présenter son EQS, sa première berline électrique après les SUV EQA et EQC, le van EQV et la citadine Smart EQ.