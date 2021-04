Daimler redonne de l'espoir au secteur automobile

Les marchés d'actions européens ont terminé en hausse, portés par des statistiques encourageantes et des résultats d'entreprises. Après les chiffres supérieurs aux attentes des ventes au détail américaines qui ont contribué aux records de Wall Street jeudi, la croissance en Chine au premier trimestre est ressortie vendredi à 18,3% sur un an, un chiffre sans précédent. À ces bons chiffres macroéconomiques s'ajoutent des résultats de sociétés en hausse plus marquée encore qu'attendu en Europe comme aux États-Unis.