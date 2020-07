Daimler salué, les banques pénalisées (Débriefing actions européennes)

Les principales Bourses européennes ont évolué sur une note prudente ce vendredi alors qu'un Conseil européen crucial pour décider d'un plan de relance économique se tient jusqu'à samedi. À Paris, l'indice CAC 40 a reculé de 0,31%, pénalisé par le recul des valeurs bancaires et de Total. À Francfort, le Dax a progressé quant à lui de 0,35%, dopé par le bond de Daimler, et à Londres, le FTSE 100 a gagné 0,63%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro a bougé de 0,01% et le Stoxx 600 a pris 0,16%.

Daimler a grimpé de 4,42% à Francfort, signant la plus forte hausse du Dax et entraînant dans son sillage l'ensemble du secteur automobile dont l'indice Stoxx a pris 1,55%. Le constructeur automobile allemand a annoncé jeudi qu'il ferait état d'une perte d'exploitation de l'ordre de 1,68 milliard d'euros au deuxième trimestre, un montant moindre que ce qu'anticipaient les analystes. A Paris, PSA a gagné 1%.

Signe du regain de prudence concernant l'épidémie de coronavirus, le compartiment du transport et du tourisme a reculé de 1,12%, avec les replis les plus marqués pour les compagnies aériennes. Les secteurs cycliques, comme la finance et la construction, ont aussi souffert: l'indice Stoxx des banques a perdu 0,96% et celui de la construction a reculé de 0,87%