Daimler surprend, Atos déçoit (débriefing actions européennes)

Les bourses européennes ont terminé en léger recul au terme d'une séance animée par des résultats de sociétés sur fond de crainte d'une remontée violente de l'inflation. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,65%. À Francfort, le Dax a lâché 0,16% et à Londres, le FTSE a abandonné 1,4%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a baissé de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,82%.

Du côté des valeurs, Atos a accusé la plus forte baisse du CAC 40 avec un recul de 6,3% après avoir fait état d'une baisse plus importante qu'attendu de sa marge opérationnelle annuelle. Son concurrent Capgemini, à l'inverse, a gagné 1,77% après avoir annoncé des résultats supérieurs aux prévisions. Le groupe de grande distribution Carrefour a effacé en partie ses pertes (-0,61%) après avoir pris jusqu'à 3,5% en réaction à une croissance en 2020 sans précédent depuis deux décennies, une amélioration de sa rentabilité et la présentation de nouveaux objectifs financiers. Orange a perdu 2,6% et Airbus a cédé 2,77% après des résultats annuels impactés par le coronavirus. EDF et Klepierre ont perdu également plus 2% après leurs résultats.