Danaher, un conglomérat américain bien positionné

Le géant américain, notamment actif dans le secteur des instruments médicaux, reste peu connu des investisseurs européens. Il se trouve pourtant en position de leader sur le marché US après le rachat des activités biopharmaceutiques de General Electric.

Le secteur de l’eau est l'un des plus larges pour les fonds exposés sur l’écologie et l’impact positif. Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer Ecolab ou Xylem dans cette série. Nous examinons aujourd’hui le cas de Danaher Corporation . Ce conglomérat industriel américain globalement diversifié est en partie exposé sur diverses problématiques environnementales liées notamment au traitement des eaux usagées au travers d’une douzaine de filiales opérationnelles (ChemTreat, Pantone, Trojan Technologies, etc).

L’activité principale de Danaher reste toutefois focalisée sur les instruments médicaux (diagnostic, imagerie numérique, etc), qui représentent encore plus de 60% du chiffre d’affaires. Dans ce domaine, le groupe est l'un des principaux fournisseurs d’appareils permettant d’étudier les gènes et les cellules, et se trouve donc au centre des efforts de recherche et développement de nombreux groupes pharmaceutiques et biotechs.

Le rachat des activités bio-pharmaceutiques de General Electric (dirigé aujourd’hui par l’ancien CEO de Danaher) pour 21 milliards de dollars en début d’année a même propulsé Danaher dans la position de leader sur le marché américain. En dépit d’une capitalisation boursière qui dépasse aujourd’hui les 100 milliards de dollars et d’un cours qui a plus que doublé durant la dernière décennie, le groupe reste encore très largement méconnu des investisseurs européens.

Résultat positifs

Depuis l’annonce de l’acquisition des activités de General Electric, les attentes du consensus se sont nettement améliorées, car cette opération devrait permettre de renforcer la croissance organique future d’un groupe qui avait plutôt eu tendance à voir la croissance de son chiffre d’affaires ralentir durant les dernières années. L’introduction en bourse de la division dentaire (dont les ventes sont en déclin) devrait également permettre de renforcer son statut de valeur de croissance tout en diminuant l’important endettement contracté suite à cette acquisition.