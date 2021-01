"Dans un scénario parfait, la biopharma Hyloris pourrait bondir de 270%"

Ce soudain intérêt est la conséquence d’une étude très positive publiée, ce jeudi, par Berenberg , un document d’autant plus intéressant que la banque n’a pas organisé l’IPO contrairement à KBC et Kempen qui recommandent naturellement un achat de la valeur avec des "targets" respectifs de 12 et 14 euros.

"Zone idéale"

Pour Beatrice Allen, qui a fixé un objectif de cours de 15 euros représentant un potentiel de hausse de 60%, Hyloris occupe une "zone idéale" dans le secteur pharmaceutique. La biotech basée à Liège se focalise, en effet, sur la reformulation de médicaments existants en tentant de les rendre plus sûrs et plus efficace, et cela, en utilisant une voie réglementaire spécifique permise par la FDA américaine (Food and drug administration).