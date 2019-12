Dans une Europe attentiste, Inditex rassure (débriefing actions européennes)

Les marchés européens ont évolué sans grand changement, l'attentisme primant toujours parmi les investisseurs. Les élections législatives au Royaume-Uni, qui ont lieu jeudi et qui pourraient donner un avant-goût pour l'avenir du Brexit, freinent également la tendance.

Les principaux indices actions ont clôturé en ordre dispersé ce mercredi en Europe, les investisseurs n'osant prendre de position avant les réunions de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. "Les investisseurs continuent d'attendre les réunions de politique monétaire et les résultats des élections en Grande-Bretagne", a résumé Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

Le DAX allemand a progressé de 0,61%, le CAC 40 de 0,22% et le Foots ie britannique de 0,03%. De son côté, l'indice paneuropéen Stoxx 60 0 a pris 0,22% grâce au soutien de ses valeurs cycliques comme les matières premières (+0,94%), l'automobile (+0,77%) ou la construction (+0,55%).

Le titre Ahold Delhaize a lâché 1,93% à la Bourse d'Amsterdam. Sa filiale américaine va investir 480 millions de dollars pour transformer et étendre sa chaîne d'approvisionnement sur la cote Est des États-Unis. Hors frais de transition, l'impact sur le résultat opérationnel sous-jacent d'Ahold Delhaize USA sera neutre en 2020 et 2021 et favorable en 2022 de 60 millions de dollars.