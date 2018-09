Dans une bonne phase, l'action Galapagos dépasse les 100 euros

C’est aussi une première pour Galapagos sur le plan clinique: les résultats d’une étude de phase 3 ont été publiés mercredi matin. Ces données portant sur le filgotinib, traitement vedette de la société de Malines, se sont avérées particulièrement bonnes. Entre les patients qui ont reçu le médicament et ceux qui ont reçu un placebo, on note des différences significatives d’amélioration de la santé, le tout avec très peu de cas d’effets secondaires.

Comme Pfizer et Eli Lilly?

L’enjeu est important pour Galapagos car, comme le rappelle Stéphanie Put, analyste chez Degroof Petercam, "deux autres inhibiteurs de JAK ont reçu une approbation de commercialisation à ce stade: le Xeljanz de Pfizer et plus récemment l’Olumiant d’Eli Lilly", des traitements qui ont permis à ces deux groupes pharmaceutiques d’engranger des ventes importantes, à savoir "1,3 milliard d’euros de ventes pour le Xeljanz en 2017", précise Stéphanie Put qui ajoute par ailleurs que "l’Olumiant a connu le lancement le plus réussi, à ce jour, dans le traitement de l’arthrite rhumatoïde".