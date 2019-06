De copieuses soupes Campbell servies à Wall Street

Les marchés américains ont poursuivi le rebond entamé la veille, rassurés par la Fed et sa souplesse sur les taux. La banque centrale évoque timidement une possible baisse des taux si la première économie mondiale s'enrhume, ce qui a poussé les investisseurs à prendre plus de risques.

A noter aussi la chute de plus de 35% de Gamestop , le distributeur de jeux vidéo ayant réalisé des ventes trimestrielles plus faibles que prévu et ayant passé le dividende, poussant six courtiers au moins à réduire leur objectif de cours.