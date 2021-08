Deceuninck cale avec la hausse du prix des matières premières

Avec la flambée du prix des matières premières, Deceuninck, le champion belge des profilés en PVC a vu sa marge Ebitda redescendre à 6,5% contre 12,6% au second semestre 2020.

À Wall Street comme en Europe, la prise de risque est restée limitée ce mardi avec les inquiétudes persistantes sur le variant Delta du coronavirus et son impact sur l'économie.

Malgré les records de clôture enregistrés la veille à Wall Street, les marchés européens n'ont pas trouvé les ressources nécessaires pour relever la tête, enchaînant une seconde séance dans le rouge. Les grands indices européens restent toutefois à quelques encablures de leurs récents records.

"Le développement rapide du variant delta dans le monde, affectant notamment la consommation en Chine, a rappelé aux investisseurs que l'impact de l'épidémie sur la consommation des ménages pouvait être très négatif, malgré les campagnes de vaccination réussies dans les pays développés", explique à l'agence AFP Christian Parisot, analyste pour Aurel BGC.

À Londres, la tendance était toutefois positive, tirée par les bons résultats présentés par BHP et Just Eat. Le FTSE 100 a glané 0,38% alors que ses voisins européens ont terminé en repli. Paris a perdu 0,28% et Francfort 0,02%. Le Bel 20 était également à la traîne, abandonnant 0,35% sur la journée avec moins de la moitié de ses valeurs dans le vert à la clôture.

À Wall Street, les trois grands indices perdaient autour de 0,8% à mi-séance et au lendemain des records en clôture inscrits pour la cinquième séance d'affilée par le Dow Jones et le S&P 500.

Les minières en spectacle à Londres

La saison des résultats bat son plein des deux côtés de l'Atlantique.

Home Depot a glissé de 5% à l'ouverture après avoir publié un bulletin trimestriel inférieur aux attentes.

À l'heure de la clôture en Europe, le géant de la distribution Walmart prenait 0,82% après le relèvement de sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre.

En Europe, le secteur bancaire était délaissé, perdant des plumes en raison de la baisse des rendements obligataires. KBC s'est replié de 0,70%. Sur le marché parisien, BNP Paribas et Société Générale sont restés coincés dans le bas du tableau.

À l'inverse, le secteur des matières premières était recherché, dopé par l'envolée de BHP qui a dégagé un bénéfice annuel au plus haut depuis près de dix ans et la vente de ses activités dans le pétrole et le gaz à Woodside Petroleum.

Deutsche Post se jette à l'eau

Sur le marché francfortois, Deutsche Post (+1,42%) a mis la main sur le spécialiste du transport maritime J.F. Hillebrand, société détenue majoritairement par les Belges de Cobepa et Sofina.

1,5 milliard € Deutsche Post va acquérir pour 1,5 milliard d'euros son compatriote Hillebrand, spécialisé dans le transport maritime de boissons.

La transaction est estimée à 1,5 milliard d'euros, soit le prix fixé par les propriétaires du leader mondial du transport de vins et spiritueux.

L'acquisition sera entièrement financée en numéraire sur base de la trésorerie disponible. L'opérateur postal allemand renforce ainsi ses activités logistiques grâce à l'entrée dans son giron d'un groupe qui devrait expédier un demi-million de conteneurs cette année.

Bruxelles fond pour Lotus Bakeries

Deceuninck a dégagé, à l’issue du premier semestre, un chiffre d’affaires en hausse de 40% à 404 millions d’euros, ce qui n'a pas ému la cote bruxelloise.

À Bruxelles, deux valeurs se sont distinguées grâce à leurs résultats semestriels: Lotus Bakeries a grimpé de 10,36% et se négocie à un niveau record et le groupe de presse Roularta , propriétaire à 50% de votre journal préféré, a pris 6,36% à la suite d'une solide performance sur les six premiers mois de l'année.