Deceuninck est parvenue à isoler ses activités de la pandémie

Selon des données préliminaires et non auditées, Deceuninck s'attend à ce que ses ventes atteignent 642 millions d'euros pour 2020. Ce qui représente une hausse de 1% par rapport à l'exercice précédent.

Deceuninck a créé la surprise vendredi matin en dévoilant des résultats préliminaires positifs pour 2020 . Le spécialiste des profilés en PVC et composite pour fenêtres et portes table sur un chiffre d'affaires de 642 millions d'euro s pour l'ensemble de l'année, contre 634 millions en 2019. Son ebitda ajusté devrait par ailleurs être compris entre 82 et 86 millions d'euros. Soit une hausse de 36% par rapport à l'année précédente .

Un retour en grâce?

Selon Maxime Stranart et Stijn Demeester (ING), ces résultats montrent que le second semestre 2020 a été "solide", avec des ventes en hausse de 10% sur un an et un bond de 85% de l'ebitda ajusté.