Degroof Petercam passe à l'achat sur Leasinvest (+débriefing actions belges)

Hors Bel 20, Atenor a perdu 6,60% à 56,60 euros. La société immobilière a levé 77,4 millions d'euros via une augmentation de capital au prix de 55 euros par action. Au cours de l'opération, 75,07% des nouvelles actions (soit 1.056.760 titres) ont été souscrites par l’exercice de droits de préférence extralégaux. Le solde (24,93% ou 351.009 nouvelles actions) a été placé par l’exercice de scrips via une procédure de placement privé accélérée réalisée vendredi.

Degroof Petercam a de son côté relevé sa recommandation pour Leasinvest (+2,73% à 90,20 euros) à "accumuler" contre "conserver" auparavant. Le broker estime que l'exercice 2020 sera une année à oublier, mais la SIR a bien réussi à contenir les dégâts et à contrôler son bilan. "La combinaison d'un endettement plus faible à partir du troisième trimestre, et les loyers générés en 2021 par les acquisitions et les rénovations récentes devraient aider l'entreprise à se recentrer sur ce qu'elle fait le mieux: croître et créer de la valeur de manière opportuniste."