Deliveroo plombé par les ventes d'actions de ses dirigeants

Will Shu, le patron de Deliveroo, a vendu une partie de ses titres.

Le patron et le directeur financier de Deliveroo ont vendu une partie de leurs titres, faisant chuter l'action. Les autres sociétés de livraison de repas ont aussi souffert.

Les marchés d'actions n'ont pas mis longtemps à basculer à nouveau dans le pessimisme. Ce jeudi, les principaux indices boursiers européens ont connu un fort recul. Le Stoxx 600 a perdu 1,15%, et aucun de ses secteurs n'a pu finir sur une progression.

"Tant que l'histoire Omicron restera une inconnue, nous allons rester dans ce schéma de hausse un jour et de baisse le lendemain et nous ne retesterons pas en Europe les pics de novembre", a estimé David Madden, analyste chez Equiti Capital. "La détection du variant aux États-Unis a suscité une réaction instinctive, mais ce mouvement de repli ne durera pas longtemps, car les gens se rendront compte que cela ne pose pas vraiment de problème pour la reprise américaine", a-t-il ajouté.

Les remarques de Jerome Powell, le président de la Réserve Fédérale américaine, ont aussi pesé sur les marchés d'actions. Celui-ci a indiqué, lors de son deuxième jour d'audition au Congrès américain mercredi, qu'il envisagerait une fin plus rapide du programme d'achat d'obligations de la Fed, ce qui pourrait ouvrir la porte à des hausses de taux d'intérêt plus précoces. "Un mois de décembre plus sombre se profile maintenant, alors que les transactions sans risque dominent" a prévenu Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Technologie, transports et loisirs, ...

Le secteur de la technologie en Europe a subi la plus forte baisse (-4,15%) en raison de l'avertissement d'Apple. Le fabricant de smartphones a prévenu ses fournisseurs du ralentissement de la demande pour l'iPhone 13. Infineon Technologies, AMS, STMicroelectronics et ASML ont reculé de 4,95% à 6,62%.

"Nous ne voyons pas le problème uniquement lié aux clients frustrés par les retards de livraison d'Apple. Cela a peut-être contribué, mais le problème est plus structurel" a commenté Pierre Ferragu, analyste chez New Street Research.

Le secteur des transports et loisirs a également figuré parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600 (-2,57%) alors que le variant omicron a continué à apparaître dans des pays du monde entier, notamment aux États-Unis, en Norvège, en Irlande et en Corée du Sud.

17,6 Millions Will Shu, le patron de Deliveroo, et son directeur financier, ont vendu un paquet de leurs actions de la société pour s'acquitter de taxes.

Deliveroo plombé

Du côté des valeurs individuelles, le site de livraison de repas à domicile Deliveroo a plongé de 9,48% après un communiqué de la société mentionnant que Will Shu, le patron de l'entreprise, et son directeur financier, Adam Miller, ont vendu 17,6 millions de leurs actions, à 278 pence par titre. Ils ont justifié cette vente par le besoin de s'acquitter de taxes, en raison de conditions fixées par la société. L'action a pesé sur les titres de ses concurrents, comme Just Eat Takeway (-4,8%) et Delivery Hero (-7,21%).

Evolution Gaming (-11,38%) et Sinch (-9,43%) , deux valeurs très plébiscitées par les investisseurs particuliers suédois, ont également subi des lourdes pertes, alors que les actions qui ont bénéficié de la pandémie éprouvent de plus en plus du désintérêt général.

Vifor a bondi de 20,95% en réaction à des informations de presse sur des discussions en cours avec le groupe australien de biotechnologies CSL pour l'acquisition du laboratoire suisse.

Eurazeo a pris 2,83% après avoir annoncé le rachat pour 24 millions d'euros de 0,4% du capital détenu par Tikehau qui a lancé la vente de la totalité de sa participation.

A la Bourse de Bruxelles, argenx (+2,96%)a terminé en tête du Bel 20 (+0,07%), grâce à des changements de recommandations chez des courtiers.

CFE a pris 10,09% après l'annonce de sa scission en deux entités distinctes. Xior a perdu 1,21% après l'annonce d'un placement privé.