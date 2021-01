Démarrage de la saison des résultats, Wall Street recule

La Bourse de New York a terminé la semaine dans le rouge, à l'ouverture de la saison des résultats et après l'annonce du plan de relance de Joe Biden. Le Dow Jones a reculé de 0,57% à 30.814,26 points. Le Nasdaq a lâché 0,87% à 12.998,50 points. Le S&P 500 a perdu 0,72% à 3.768,25 points. La séance a démarré avec le lancement de la saison des résultats trimestriels, à commencer par les banques. Si JPMorgan (dont le titre a baissé d’1,79%) a dégagé un bénéfice record, ceux de Citi (-6,93%) et de Wells Fargo (-7,80%) étaient plus mitigés.