Déprime générale sur les marchés (+débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions en Europe ont terminé en nette baisse ce mercredi, plombés par de mauvaises nouvelles sur le front de la pandémie de coronavirus, le regain des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe et les nouvelles prévisions économiques sombres du Fonds monétaire international. "Les prévisions du FMI, conjuguées à la remontée des infections au Covid-19 en Chine, en Allemagne et aux États-Unis, donnent l'impression que le rebond rapide et facile de l'activité économique qui a soutenu la forte hausse des actions ces derniers temps est de plus en plus sujet à caution", commente Rupert Thompson, directeur des investissements de Kingswood.