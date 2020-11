Des PMI qui rassurent en Europe (débriefing actions européennes)

Après une ouverture sur une note prudente, les bourses européennes ont terminé sur une forte hausse, rassurées par de bons indicateurs PMI dans le secteur manufacturier en zone euro qui ont remis l'accent sur des statistiques très solides en Chine. Les indices PMI, ressortis supérieurs à leur estimation flash, ont relégué au second plan les inquiétudes relatives à la multiplication des mesures de confinement en Europe face à la dégradation sanitaire liée au coronavirus et à l'élection présidentielle américaine.

À Paris, l'indice CAC 40 a progressé de 2,11%. À Francfort, le Dax a pris 2,01% et à Londres, le FTSE 100 a gagné 1,39% après avoir d'abord été pénalisé par l'annonce d'un retour au confinement au Royaume-Uni. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro et le Stoxx 600 ont avancé respectivement de 2,07% et de 1,61% après avoir ouvert avec plus d'une heure de retard en raison d'un problème technique, a annoncé l'opérateur Qontigo à ses clients.