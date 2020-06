Des SIR recherchées (débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a continué de remonter ce mardi, portée par l'optimisme sur les perspectives économiques, qui domine toujours en dépit des tensions sino-américaines et des craintes liées aux manifestations violentes aux États-Unis. Le Bel 20 a pris 1,6% à 3.320,42 points.

La biotech argenx a pris 2,39%. Elle a annoncé la clôture officielle de son offre globale d’actions et de certificats, qui lui a permis de lever 862,5 millions de dollars, soit 784,7 millions d’euros. Pour rappel, elle voulait lever 500 millions de dollars.

Les sociétés immobilières réglementées Aedifica (+0,8%), WDP (+2,9%) et Cofinimmo (+3,64%) ont progressé alors qu'en Europe, les valeurs foncières ont profité de rachats de positions à découvert sur les titres. Sur le marché élargi, les autres SIR ont également bénéficié de ce mouvement de hausse. Wereldhave Retail Belgium a pris 1,65% et Intervest Offices Warehouses 2,97%. Immobel (+0,95%) a détaché son dividende de 2,66 euros brut.

Colruyt a perdu 2,68% et Galapagos 1,94%, parmi les seuls reculs de l'indice ce mardi.

Sur le marché élargi, VGP (+1,53%) et Allianz ont signalé qu’ils ont étendu leur partenariat stratégique via une nouvelle coentreprise 50-50 portant sur le développement du parc VGP de Munich, qui est déjà presque entièrement loué à KraussMaffei Technologies et BMW.