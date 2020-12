Des SIR recherchées (débriefing actions belges)

Aedifica, WDP et Cofinimmo ont été recherchés par les investisseurs. Balta a continué de progresser grâce à l'accord sur le Brexit.

Les valeurs bancaires ont de nouveau reculé ce mardi. KBC a perdu 0,31% et ING 1,13%. En revanche, les titres des sociétés biotechnologiques, qui avaient subi la plus forte baisse durant la séance précédente, ont connu une évolution contrastée. Argenx a perdu 0,49% et Galapagos a pris 0,47%.